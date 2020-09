'Bonus Didattico': via alle richieste

Cento euro per gli alunni delle classi prime e 50 per quelli di seconda e terza: via alle richieste del 'Bonus Didattico' messo in campo dal Comune di Vanzaghello.

Cento euro per gli alunni delle classi prime e 50 per quelli di seconda e terza: via alle richieste del 'Bonus Didattico' che l'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha messo in campo per gli studenti che frequentano la scuola Secondaria di primo grado e residenti in paese, al fine di garantire un sostegno economico per l’acquisto di libri di testo (anche in formato digitale e per la didattica inclusiva) e/o materiale scolastico. La domanda per richiedere il contributo, allora, dovrà essere presentata fino al 31 ottobre, corredata da scontrino, ricevuta fiscale o fattura e/o dichiarazione del commerciante che attesti la spesa sostenuta.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro