Biblioteca anche sabato pomeriggio

La biblioteca comunale di San Giorgio su Legnano amplia l'apertura del servizio anche il sabato pomeriggio quando sarà attivo dalle 15 alle 18.30.

La notizia renderà felici i sangiorgesi e soprattutto coloro che si nutrono di pane e letture. Da sabato 12 settembre la biblioteca comunale amplierà, infatti, i suoi orari di fruizione. La novità saliente riguarda l'apertura del servizio anche il sabato pomeriggio quando sarà attivo dalle 15 alle 18.30 e darà modo, quindi, a chi, durante la settimana, non può beneficiarne per impegni lavorativi di fruirne. "Con tale ampliamento - si legge in una nota diffusa dal Comune - l'Amministrazione comunale intende rispondere alle ripetute richieste dei cittadini e rilanciare, proprio in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, il servizio bibliotecario quale luogo d'accesso alla conoscenza, all'informazione, all'apprendimento, nonché alla società e allo svago". Nel novero delle new entry è compreso un incremento del patrimonio librario a partire da ottobre e grazie a fondi messi a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo.

