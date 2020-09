'US Navy' a Volandia

Una mostra tematica organizzata da 'IPMS Legnano' al Parco e Museo del Volo. Il taglio del nastro è questa domenica (13 settembre), fino al 18 ottobre.

Il taglio del nastro sarà questa domenica (13 settembre; fino al 18 ottobre) e alla regia, come sempre, ci sarà 'IPMS Legnano'. Una mostra tematica dedicata alla 'US Navy' e che andrà in scena a Volandia - Parco e Museo del Volo. Tanti modellini e momenti, insomma, che sapranno coinvolgere e catturare le attenzioni dei presenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro