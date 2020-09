Vanzaghello: Guardia Nazionale

Firmata la convenzione tra Comune e comando di Polizia locale con l'associazione Guardia Nazionale. Saranno messe in campo una serie di attività di sicurezza e controllo.

Dice quel vecchio detto che "L'unione fa la forza", ma in questo caso "Fa anche e, soprattutto, sicurezza": Comune di Vanzaghello e Associazione Guardia Nazionale... insieme. Già, perché proprio qualche giorno fa il comandante della Polizia locale vanzaghellese, Maurilio Zocchi, ha firmato la convenzione, appunto, con l'importante realtà, per l'utilizzo dei locali della stazione ferroviaria. "Tale iniziativa - spiega il sindaco Arconte Gatti - prevede diversi progetti che i volontari della Guardia Nazionale realizzeranno nel tempo: servizi di sicurezza effettuati sotto il coordinamento del comando dei Vigili, controllo e chiusura dei parchi pubblici e delle aree comunali, oltre alla vigilanza serale delle zone sensibili e della stessa stazione. Fondamentale per l'associazione, inoltre, è la figura dei volontari e la loro formazione, così ecco che a breve partirà il loro reclutamento con l'attivazione di corsi base che hanno lo scopo di insegnare i comportamenti da tenere nelle occasioni di emergenza. Entrare a far parte della Guardia Nazionale è un'esperienza che, oltre ad essere utile al proprio Comune, dà grandi soddisfazioni personali. Una grande palestra di educazione civica pensata sia per gli adulti sia per i giovani".

