Ostetricia e Ginecologia: Fogliani

Il dottor Roberto Fogliani è il nuovo responsabile della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale 'Fornaroli' di Magenta.

Conclusa la procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia, ieri, 1° settembre, ha preso servizio il dottor Roberto Fogliani quale nuovo responsabile del reparto presso l’Ospedale di Magenta. Laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano dove si è poi specializzato in Ginecologia e Ostetricia, il dottor Fogliani è stato direttore UOC Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale 'Città di Sesto San Giovanni' e in precedenza responsabile UOS Diagnosi Prenatale e Day Surgery Ostetrico presso la Clinica Mangiagalli di Milano. Si è occupato negli anni di Chirurgia Ginecologica d’urgenza per la gestione di casi complessi ed emergenze ostetriche (urgenze ginecologiche ed emergenze ostetriche, chirurgia ginecologica maggiore e chirurgia mini-invasiva) e ha conseguito l’Alta Specializzazione per la Diagnosi Prenatale. “Con lui – è il commento del direttore sanitario della ASST, Cesare Candela - l’Ospedale di Magenta e tutta l’Azienda Sanitaria si arricchiscono di una figura di prim’ordine, in una disciplina particolarmente strategica in questo territorio a tutela della salute e il benessere della donna, della mamma e del neonato.

