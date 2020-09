COVID: nuovo positivo a Robecchetto

C'è un nuovo cittadino di Robecchetto positivo al Coronavirus. La persona è ricoverata in ospedale e sta bene. L'appello del sindaco Giorgio Braga al rispetto delle regole.

Un nuovo caso di positività al Coronavirus a Robecchetto con Induno. A dare la notizia, come sempre, è il sindaco Giorgio Braga: "La persona è ricoverata in ospedale e sta bene, tantissimi auguri di pronta guarigione e grande vicinanza alla famiglia - scrive il primo cittadino - I positivi sono, quindi, in totale due. Ribadisco è importante non trasgredire alle norme in vigore e non è difficile farlo, è sufficiente rispettare tre semplici regole: portare la mascherina sempre con sé ed indossarla ogni volta che è previsto, rispettare il distanziamento sociale e igienizzare frequentemente le mani".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro