COVID Castano: 2 positivi dopo le vacanze

Due ragazzi positivi al Covid-19 a Castano. La conferma, come sempre, arriva direttamente dal sindaco Giuseppe Pignatiello. "Si tratta di giovani che, rientrati dalle loro vacanze, hanno fatto il tampone ed hanno contratto il virus. Uno di questi è debolmente positivo, mentre l'altro è positivo. Da sottolineare, poi, che sono asintomatici; speriamo che la positività possa sparire il prima possibile, senza dimenticare l'importanza di rispettare le indicazioni che ci vengono date, mantenendo tutti quei comportamenti corretti e facendo attenzione".

