Convenzione per lo sport

Tre associazioni, un'esigenza comune: continuare a disporre di un campo in cui potersi allenare e praticare la propria attività sportiva. Per realizzare il loro obiettivo, US Nervianese Atletica, Asd Calcio Nerviano 1919 e Judo Club Nerviano hanno di nuovo stretto la mano al Comune rinnovando la convenzione che ad esso le legava. L'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Cozzi ha optato per il proseguimento della collaborazione considerando la sua intenzione di "Garantire - come si legge nelle delibere adottate allo scopo - il regolare svolgimento dell'attività sportiva rivolta in particolare alla fascia giovanile della popolazione". La giunta Cozzi ha ribadito la filosofia per la quale "Lo stesso centro sportivo deve essere utilizzato per lo svolgimento di attività mirate alla promozione della pratica sportiva senza scopi di lucro, aperte a tutti i cittadini nervianesi". Insomma, un investimento sullo sport visto non soltanto come pratica in grado di divertire e tenere in forma chi lo fa, ma soprattutto nel suo aspetto formativo. Con le tre società l'Amministrazione ha sottoscritto un rinnovo d'intesa della durata di un anno.

