Raccolta e disservizi, come conferma l'assessore Alessandro Landini: "Verranno applicate delle sanzioni alla società incaricata e ci sarà un rimborso in bolletta per i cittadini".

Rifiuti: sanzioni alla ditta per i disservizi e rimborsi ai cittadini in bolletta. La notizia arriva direttamente dall'assessore Alessandro Landini, a conferma del lavoro e dell'attenzione che lui e tutta l'Amministrazione comunale di Castano hanno portato avanti in questi mesi. "Dopo diverso tempo - dice - siamo riusciti, infatti, ad applicare, grazie al confronto con il Consorzio del Navigli ed alla bontà del comportamento dei castanesi, appunto delle sanzioni alla società che gestisce la raccolta. Ci rendiamo conto che l'attività in tale senso non è eccellente, ma ci stiamo impegnando affinché la nostra città abbia un servizio quantomeno sufficientemente operoso". Non solo, perché, in parallelo, come detto, coloro che hanno subito dei disservizi porta a porta, vedranno nell'ultima bolletta uno sconto che sosterrà la ditta che svolge tale lavoro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro