"Inverno per 2” sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli

Fino al al 28 febbraio la promozione che permette di viaggiare in due a soli 39 €. Due biglietti al costo di uno tra montagne innevate e splendidi panorami.

Una ferrovia attraversa territori sempre uguali e costantemente diversi: una regola che vale anche per i convogli che dal 1923 viaggiano tra Domodossola e Locarno, con scorci che nella stagione invernale regalano emozioni nuove, tra paesaggi fiabeschi. Amatissima per il Treno del Foliage, la Ferrovia Vigezzina- Centovalli propone anche per l'inizio del 2026 una promozione imperdibile: dal 7 gennaio al 28 febbraio si potranno acquistare 2 biglietti di a/r per viaggiare sull'intera linea – con partenza dal capolinea italiano, Domodossola, oppure dalla ticinese Locarno – pagandone solo uno (39 € a coppia, inclusi la prenotazione del posto e l'eventuale supplemento per viaggiare sui treni panoramici).

Tariffe 2026

2° CLASSE: 39 Euro

1° CLASSE ADULTI: 49 Euro

Prenotazione ed eventuale supplemento panoramico inclusi

I bambini con meno di 6 anni, se non occupano un posto a sedere, viaggiano gratis

Le vallate e le montagne innevate offrono in questa stagione uno spettacolo unico, tra luci soffuse, tramonti dorati e scenari da cartolina: con la loro andatura lenta e dolce, i treni della Vigezzina-Centovalli permettono di assaporare ogni dettaglio del paesaggio, sospesi tra cielo e terra, tra ponti storici e gallerie che attraversano 52 chilometri di pura magia: viaggiare in coppia a bordo (perchè no, anche a febbraio, in occasione della festa degli innamorati) può trasformarsi in un'esperienza magica.

Dopo il successo delle passate edizioni, torna dunque la promozione “Inverno per 2”: tutti coloro che acquisteranno online (qui il link diretto: https://prenota.vigezzinacentovalli.com/?action=corsecerca) due biglietti per la tratta Domodossola-Locarno o Locarno-Domodossola pagheranno la metà.

I due capolinea, Domodossola e Locarno, sono due cittadine ricche di fascino e meritano una visita approfondita, anche nelle seppur brevi giornate d'inverno. Il capoluogo ossolano sta completando il rinnovamento complessivo del proprio centro storico, con una sempre più ampia zona chiusa al traffico veicolare: con pochi passi, dalla stazione ferroviaria di Domodossola si raggiunge l'incantevole Piazza Mercato, cuore pulsante della città, e poi la rinnovata e pedonale Via Rosmini e da qui ci si incammina verso il sito Unesco del Sacro Monte Calvario.

Locarno si presenta al viaggiatore con una doppia anima: romantica, nell'affaccio sulla sponda ticinese del Lago Maggiore, da ammirare passeggiando sull'elegante lungolago, ma anche intima e storica, nei vicoli del cuore più antico, nella spettacolare Piazza Grande – una delle più belle di tutto il Canton Ticino – o ancora nel Castello Visconteo. Altra meta imperdibile è il Santuario della Madonna del Sasso (aperto nei fine settimana), in posizione panoramica con vista superlativa sul Lago Maggiore, raggiungibile a piedi o in autobus (linea 3 FART). Per chi cerca benessere e relax il luogo cui puntare è “Termali Salini & Spa”, un

paradiso con acque calde termali: un elegante percorso di design su due piani con acque saline naturali a 40°, bagno turco, sauna, getti e cascate per momenti rigeneranti vista lago.

