Grazie dalla Guinea Bissau

Il gran cuore dei canegratesi non poteva non farsi sentire e non esprimersi in iniziative tangibili di solidarietà anche nel delicatissimo periodo del Covid-19.

In Guinea Bissau ci si trova dal 1992. Una scelta d'amore. Che il Signore ha infuso nel suo cuore e lui ha raccolto a piene mani. Padre Davide Sciocco ha saputo tracciare tra la sua Canegrate e il paese africano un ponte solidissimo. Un ponte sul quale i canegratesi, in tutti questi anni, hanno fatto scorrere gesti d'amore concreto, denaro, donazioni materiali, e insomma tutto quanto serva a disegnare un cielo di speranza sopra gli abitanti di quella realtà bisognosa di speranza e di rinascita. E il gran cuore dei canegratesi non poteva non farsi sentire e non esprimersi in iniziative tangibili di solidarietà anche nel delicatissimo periodo del Covid-19. E' così con ampia commozione che la Parrocchia di santa Maria Assunta ha accolto le toccanti parole di ringraziamento provenienti da quella terra alcuni giorni fa. Parole che fotografano le molte cose da fare, il grande impegno per portarle a compimento ma anche la sensibilità della popolazione canegratese nel saper assecondare tutto questo con uno slancio di cuore mai sopito. "Con questa lettera - scrivono i vescovi guineani , la Caritas e i varii collaboratori e sacerdoti - vogliamo rinnovare il nostro grazie a voi che generosamente avete inviato un'offerta per l'emergenza Covid-19 in Guinea Bissau, grazie di cuore per la vostra generosità; in questi mesi la chiesa della Guinea Bissau continua a essere in prima linea nella lotta alla pandemia del Covid, innanzitutto con la presenza tra la gente e la preghiera". Un momento molto significativo, ricordano gli estensori della lettera, è stato quello relativo alla processione della Madonna di Fatima. E ricordano anche il copioso lavoro svolto dalla cellula di emergenza contro la pandemia attivata dalla Caritas "che opera nel campo sanitario e ospedaliero" così come l'attività pastorale che scorre lungo la frequenza di Radio Sol Mansi con le sue iniziative di "sensibilizzazione e formazione circa la prevenzione e i comportamenti idonei in questa situazione di emergenza". Per rafforzare il concetto, gli autori della lettera alla comunità canegratese fanno scendere in campo l'eloquenza dei numeri . Per "spiegare alla gente della città e dei villaggi cosa è il Covid"sono stati messi in campo, frutto anche della donazione dei canegratesi, 3540 Euro. Per l'aiuto concreto alla parte di popolazione che versa in condizione di maggiore povertà sono stati invece investiti 16 mila Euro. Altri 18 mila sono invece serviti per dotare le varie famiglie di mascherine; ne sono state distribuite in tutto 30 mila. E non poteva mancare anche il supporto alle due realtà ospedaliere che fanno riferimento alla Chiesa a cui sono stati donati 38.500 Euro per accogliere i malati gravi a causa del virus. La gioia della Guinea Bissau nel disegnare il suo percorso di rinascita ha anche l'aspetto della ripresa delle celebrazioni delle funzioni religiose dopo tre mesi di impedimento causati appunto dal Covid. E questa prolungata sosta forzata ha comportato anche per le chiese locali la necessità di avere un sostegno economico per poter portare avanti le loro attività. Un sostegno che si è concretato in un contributo di 19.200 euro. Il cuore di Canegrate batte davvero forte in una realtà come quella africana che, particolarmente segnata dalla povertà, trova in queste donazioni un messaggio preciso: sapremo rinascere, più forti di prima.

