Sfalci in... lockdown?

Il lockdown sembra davvero non avere risparmiato niente e nessuno. Perché, se in alcune zone ci si è attivati con i vari tagli, in altre la vegetazione ha 'conquistato' strade e rotonde.

Lockdown per tutti? Almeno così sembra, anzi togliete pure il condizionale. Già, perché il periodo di 'stop', alla fine, non ha risparmiato niente e nessuno. Neppure gli sfalci. E va bene che in molte zone, chi di competenza (enti e istituzioni, per intenderci) si è mosso per provvedere con gli specifici tagli e le pulizie, ma è altrettanto vero che, invece, altri punti sono stati dimenticati o non ci si è ancora attivati. Basta, infatti, farsi un giro nel territorio per rendersi conto come a bordo strada oppure all'altezza di qualche rotonda la vegetazione, come si dice, "la fa da padrona indiscussa". Erba, rami e piante che, in certe situazione, complicano la visuale a quanti si trovano a transitare di lì con la propria auto, un mezzo, un motociclo e una bicicletta, fino a quelle che, addirittura, ormai hanno raggiunto pure l'altezza della segnaletica verticale. Insomma, il lockdown, appunto, si è fatto sentire, eccome, però, adesso, che da alcuni mesi si è ripartiti, sarebbe, finalmente, il caso di "darci un taglio...".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro