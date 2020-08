Meeting di Rimini in diretta a Magenta

Il Centro Culturale Don Tragella ha proposto all'Amministrazione comunale di Magenta la possibilità di portare il Meeting di Rimini in città.

'Privi di meraviglia restiamo sordi al sublime', questo è il titolo della 41^ edizione del Meeting di Rimini: “Indica l’orizzonte nel quale si vogliono approcciare le questioni più urgenti sul nostro futuro. Senza meraviglia tutto diventa oggetto di calcolo e di possesso mentre lo stupore e la gratitudine che ne conseguono sono fermenti di speranza e di creatività, fonti di una responsabilità coraggiosa e condivisa”, chiarisce Bernhard Scholz, neo presidente della Fondazione Meeting. Quest'anno l'edizione del Meeting sarà online viste le condizioni di sicurezza dovute dalla pandemia. A questo proposito il Centro Culturale Don Tragella ha proposto all'Amministrazione comunale di Magenta la possibilità di portare il Meeting di Rimini in città. Ci sarà, quindi, la possibilità di seguire presso le strutture comunali gli spettacoli, le mostre e i dibattiti in diretta secondo questo programma: mercoledì 19 e Venerdì 21 agosto, gli appuntamenti saranno trasmessi in sala consiliare (via Fornaroli 30), mentre giovedì 20 e sabato 22 agosto, gli appuntamenti saranno trasmessi in Tensostruttura dalle 15 alle 24. Bar e cucina saranno aperti per l'occasione. Accesso libero nel rispetto delle norme sanitarie. Per informazioni: Pagina Facebook Centro Culturale Don Cesare Tragella.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro