I Sindaci per Cuggiono Democratica

Prosegue la campagna elettorale in vista del voto amministrativo che vedrà il Comune di Cuggiono chiamato alle urne per decidere la nuova amministrazione comunale. La scorsa domenica, 2 agosto, il gruppo di 'Cuggiono Democratica' che vede candidato sindaco Giovanni Cucchetti ha avuto la piacevole visita di alcuni primi cittadini del territorio.

"Una bellissima domenica con i Sindaci dei paesi vicini per promuovere forme di dialogo costruttivo e fare “rete” per sostenere politiche condivise! - commentano dal gruppo - Ringraziamo i Sindaci che sono venuti a trovarci: Sindaco di Inveruno Sara Bettinelli , Sindaco di Magnago Carla Picco, Giuseppe Pignatiello Sindaco di Castano Primo, Sindaco di Nosate Cattaneo Roberto e Sindaco di Robecchetto Giorgio Braga".

