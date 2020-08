'Trittico': accesso a Palazzo Malinverni

Nella mattinata del 3 agosto, l’accesso a Palazzo Malinverni e il transito nell’area circostante saranno condizionati dalle ultime fasi preparatorie del 'Grande Trittico Lombardo'.

Nella mattinata di lunedì 3 agosto, l’accesso a Palazzo Malinverni e il transito nell’area circostante saranno condizionati dalle ultime fasi preparatorie del 'Grande Trittico Lombardo', gara ciclistica che partirà da Legnano. Dalle 7 saranno introdotte modifiche alla circolazione stradale. Nei pressi della sede comunale, in particolare, non si potrà transitare in via Matteotti, dunque il parcheggio attiguo risulterà raggiungibile solo attraverso l’accesso di via Gilardelli. Per motivi sanitari legati al contagio da Covid-19, intorno al Comune sarà istituita una 'zona gialla', riservata ad atleti e tecnici delle squadre. Dipendenti e cittadini potranno accedere a Palazzo Malinverni attraverso l’ingresso principale, aggirando l’area e utilizzando un corridoio transennato. Polizia Locale e componenti dello staff della corsa saranno sul posto per fornire le informazioni necessarie. Una volta avvenuto il trasferimento degli atleti sul luogo della partenza, inizieranno le operazioni di sgombero che si concluderanno verosimilmente intorno a mezzogiorno.

