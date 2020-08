'Spirit de Milan': aperto per... ferie

'Spirit de Milan' (via Bovisasca, 59, Milano) ad agosto è aperto per ferie. Ecco il calendario degli appuntamento in calendario per le prossime settimane.

'Spirit de Milan' (via Bovisasca, 59, Milano) ad agosto è aperto per ferie. Il locale meneghino dal gusto vintage quest’estate non si ferma e per tutto il mese di agosto continua a proporre i suoi appuntamenti per gli amanti della musica dal vivo swing, jazz, blues… e non solo!

Questo il calendario (http://spiritdemilan.it/calendario-agosto-2020/)

Lunedì 3 agosto 'Perché ci vuole orecchio - Open stage!': il palco dello Spirit, 'amministrato' da Walter Leonardi da 'Quelli del Piano Sopra', si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta.

Martedì 4 agosto appuntamento settimanale con 'CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 - Musica e cabaret fuori dagli schermi' con protagonisti Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra, mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19.30).

Mercoledì 5 agosto il concerto di Kumi and the Triumph of Love capitanato da Kumi, cantante, autrice, sound designer italo-giapponese che, con la sua band, crea un appassionato alternative soul ritmico.

Giovedì 6 agosto Barbera & Champagne con i Teka P, che alterneranno canzoni di loro produzione e brani classici di artisti quali Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Walter Valdi, Dario Fo.

Venerdì 7 agosto serata Bandiera Gialla con i Porseos 5tet.

Sabato 8 agosto appuntamento con Holy Swing Night, con la direzione artistica di Mauro Porro.

Domenica 9 agosto Spirit in Blues, appuntamento per appassionati e cultori del genere blues, con la sorprendente artista Laura Fedele e Heggy Vezzano, meraviglioso interprete della black music.

Lunedì 10 agosto 'Perché ci vuole orecchio - Open stage!': il palco dello Spirit, “amministrato” da Walter Leonardi da 'Quelli del Piano Sopra', si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta.

Martedì 11 agosto appuntamento settimanale con 'CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 - Musica e cabaret fuori dagli schermi' con protagonisti Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra, mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità. (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19.30)

Mercoledì 12 agosto l’attesa serata Cristal, tango en vivo.

Giovedì 13 agosto Barbera & Champagne con Roberto Brivio, attore, cantante, cabarettista e chansonnier italiano: musica, milanese e risate sono una garanzia!

Venerdì 14 agosto Bandiera Gialla con i Re-Beat, band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman.

Sabato 15 agosto appuntamento con Holy Swing Night, con la direzione artistica di Mauro Porro.

Lunedì 17 agosto 'Perché ci vuole orecchio - Open stage!': il palco dello Spirit, 'amministrato' da Walter Leonardi da 'Quelli del Piano Sopra', si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta.

Martedì 18 agosto appuntamento settimanale con 'CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 - Musica e cabaret fuori dagli schermi' con protagonisti Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra, mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19.30).

Giovedì 20 agosto serata Barbera & Champagne.

Venerdì 21 agosto Bandiera Gialla.

Sabato 22 agosto appuntamento con Holy Swing Night, con la direzione artistica di Mauro Porro.

Domenica 23 agosto Spirit in Blues con Alberto Colombo e Xeres Bros.

Lunedì 24 agosto 'Perché ci vuole orecchio - Open stage!': il palco dello Spirit, 'amministrato' da Walter Leonardi da 'Quelli del Piano Sopra', si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta.

Martedì 25 agosto appuntamento settimanale con 'CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 - Musica e cabaret fuori dagli schermi' con protagonisti Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra, mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità. (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19.30).

Giovedì 27 agosto serata Barbera & Champagne.

Venerdì 28 agosto Bandiera Gialla e la musica anni ‘60 e ‘70! Ad esibirsi ci saranno i Mary and the Quants, che spaziano dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british (il loro programma “Sessanta mi dà tanto” è in onda tutti i venerdì alle 19.00 sullo SpiritoPhono).

Sabato 29 agosto appuntamento con Holy Swing Night, con la direzione artistica di Mauro Porro.

Lunedì 31 agosto 'Perché ci vuole orecchio - Open stage!': il palco dello Spirit, 'amministrato' da Walter Leonardi da 'Quelli del Piano Sopra', si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta.

