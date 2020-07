'Buoni libro' ai giovani

L'iniziativa era stata lanciata nelle scorse settimane ed era rivolta ai ragazzi ('Leggi un libro... Noi te ne regaliamo un altro'). L'altro giorno la consegna dei buoni acquisto.

L'iniziativa era stata pensata per i ragazzi nati dall'anno 2001 al 2009, per cercare di alleviare il già complesso periodo di chiusura ed emergenza Coronavirus: 'Leggi un libro... Noi te ne regaliamo un altro', ma mi raccomando una volta terminata la lettura scrivi a mano una recensione e inviala al Comune. E, così, dopo la loro partecipazione, ecco che nei giorni scorsi proprio gli stessi giovani protagonisti della proposta durante si sono ritrovati nel palazzo Municipale, appunto per ricevere i buoni acquisto per comprare nuovi testi. "Siamo contenti dell'adesione - dicono il sindaco Christian Garavaglia e l'assessore Marzia Artusi - leggere fa bene, leggere è bello. Invitiamo i ragazzi a continuare ad essere curiosi e a dare valore alla cultura. I buoni acquisto sono spendibili presso le cartolerie di Turbigo: un gesto di sostegno per i nostri commercianti".

