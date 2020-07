Madonna di Grée: niente festa

La tradizionale 'Festa della Madonna della Neve', in calendario, ogni anno, il 5 agosto, in questo 2020, causa emergenza Coronavirus, è stata sospesa.

La data avrebbe dovuto essere, come da tradizione, quella del 5 agosto. Un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative a Castano e, più, in generale del territorio intero; la cosiddetta 'Festa della Madonna della Neve', là al santuario della Madonna di Grée, ma che, purtroppo, quest'anno, causa Coronavirus, non si farà. "La festa del 5 agosto viene sospesa. Se interverranno condizioni nuove e nuove disposizioni, potremo pensare ad un'altra data" - recita il cartello affisso nell'area, ovviamente tra la tristezza dei tanti frequentatori della zona e delle persone che nella piccola chiesetta castanese hanno da sempre un punto di riferimento.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro