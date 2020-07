Fotovoltaico in Comune

Lo Stato ha mandato i contributi, pari a 15.950 euro, e San Giorgio li ha tradotti in un progetto di ampio respiro: realizzare un impianto fotovoltaico nuovo di zecca sull'edificio del Comune.

Lo Stato ha mandato i contributi, pari a 15.950 euro, e San Giorgio li ha tradotti in un progetto di ampio respiro: realizzare un impianto fotovoltaico nuovo di zecca sull'edificio del Comune. Un nuovo passo che porta dritto a due benefici, uno di carattere ecologico e l'altro sul piano del risparmio economico. L'impianto, spiega il sindaco Walter Cecchin in una nota, "Verrà installato nella prima settimana di settembre" e annovererà una potenza di 9,60 kilowatt concentrati in 32 pannelli Canada solar. Una scelta che alle casse del comune, e quindi delle risorse di tutti i cittadini, darà grande respiro: "Questa scelta - prosegue il primo cittadino - in futuro servirà anche per ridurre la spesa di energia elettrica quando verrà installato il sistema di condizionamento nell'edificio comunale". All'intervento sul Municipio si aggiunge anche quello sulle scuole dove si provvederà a pensionare 208 lampade vetuste e a sostituirle con nuove di zecca. Questa volta i contributi sono di derivazione regionale e ammontano a 46 mila euro.

