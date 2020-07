Impianti sportivi: progetti in Regione

Il Comune di Legnano ha provveduto entro il termine del 31 luglio, fissato dalla Legge Regionale 9 del 4 maggio 2020 - 'Interventi per la ripresa economica', a consegnare a Regione Lombardia i progetti per la riqualificazione dell’impianto sportivo 'Pino Cozzi' di via Bissolati e il campo di via Della Pace.

Il Comune di Legnano ha provveduto entro il termine del 31 luglio, fissato dalla Legge Regionale 9 del 4 maggio 2020 - 'Interventi per la ripresa economica', a consegnare a Regione Lombardia i progetti per la riqualificazione dell’impianto sportivo 'Pino Cozzi' di via Bissolati e il campo di via Della Pace. Come comunicato il 6 luglio, il milione di euro assegnato a Legnano dalla Legge sarà utilizzato per adeguare e mettere in sicurezza le due strutture. Nel rispetto della tempistica dettata dalla Regione, gli affidamenti dei lavori saranno definiti e le opere iniziate entro il 31 ottobre. La pianificazione degli interventi è stata definita in modo da consentire l’utilizzo dei campi senza soluzione di continuità.

