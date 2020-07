Merlotti e Garavaglia sostengono Marco Maltagliati

A dar sostegno, al giovane candidato sindaco, anche la presenza di due noti primi cittadini locali: il Sindaco di Buscate Fabio Merlotti e il Sindaco di Turbigo Christian Garavaglia.

Prosegue il lavoro di 'Prima Cuggiono e Castelletto' per presentare il candidato sindaco Marco Maltagliati alla cittadinanza. Presenza fissa al mercato cittadino di Cuggiono, ma anche in piazza a Castelletto, per far conoscere anche in frazione le idee e le motivazioni del nuovo gruppo politico. Una sfida importante che prevede un coinvolgimento di molte persone conosciute in paese per dare un'idea diversa e nuova per amministrare il paese.

"Il nostro programma sarà quindi dedicato, oltre a tutto quanto necessario in materia di ‘post Covid’, a questioni di urbanistica e sviluppo del turismo. Abbiamo tutti bisogno delle giovani generazioni: abbiamo delle responsabilità sia per il loro futuro, che per la loro crescita responsabile e civicamente motivata. Ecco perché chiediamo a gran voce di esprimere un consenso forte per un giovane Sindaco, che proviene da una famiglia tradizionalmente impegnata politicamente che ha trasmesso un DNA di impegno e di fiducia".

