'Paese Libero' e la Coop

Nuove prospettive lavorative? La lista 'Paese Libero' che fa riferimento a Marcello Manno, interviene sul recente approdo della nuova Coop sul territorio di Busto Garolfo.

Nuove prospettive lavorative? La lista 'Paese Libero' che fa riferimento a Marcello Manno, nel valutare la situazione del recente approdo della nuova Coop sul territorio di Busto Garolfo, è categorica: proprio no, anzi, è l'esatto contrario. E lo esprime tra le pieghe di un fitto comunicato: "Come vi avevamo anticipato - si legge - Coop Busto Garolfo, neanche a due mesi dall'apertura, ha già lasciato a casa per scadenza contratto quattro dipendenti, e da 33 siamo già a 29; entro il 31 agosto altri sei contratti verranno chiusi e altri verranno trasferiti se non accettano di fare i corsi antincendio e primo soccorso, per cambio contratto da cassiere passa a fare il benzinaio". Parole sicuramente forti che non mancheranno di fare discutere. Gli esponenti di 'Paese libero' si dicono "Tristi per questi eventi". E concludono con una domanda altrettanto sferzante: "E adesso cosa taglierà?".

