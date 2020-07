I nomi di Cuggiono Democratica

Dopo il candidato sindaco Giovanni Cucchetti, è adesso il momento di conoscere tutti i componenti della lista Cuggiono Democratica, in corsa alle elezioni comunali di settembre.

L'esperienza di chi ha già avuto modo di amministrare unita alle giovani leve. Un mix, insomma, che, partendo dal presente, guarda con particolare attenzione al futuro. Dopo il candidato sindaco Giovanni Cucchetti, allora, per Cuggiono Democratica è il momento di presentare, ufficialmente, tutti i componenti della lista che, nel prossimo mese di settembre, saranno in corsa alle elezioni amministrative. Dodici nomi; dodici volti; dodici figure, ognuna con qualità e capacità differenti, ma insieme animate dall'entusiasmo e dall'amore per Cuggiono e Castelletto. E così ecco Francesco Alemani, Sergio Berra, Cristina Bertolini, Francesca Corrioni, Paolo Costa, Mattia Lassini, Serena Longoni, Rosalba Mangialardi, Flavio Polloni, Marco Testa, Claudia Togliardi e Daniele Ulivi.

