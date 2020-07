Alla piattaforma ecologica con la Crs

Alla piattaforma ecologica si torna ad accedere, inserendo la Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi, nella colonnina posta all’ingresso.

Dopo il lungo periodo dell’emergenza Covid, quando l’accesso era regolato manualmente dall’operatore di turno, le sbarre automatiche poste all’ingresso della piattaforma ecologica di via Cavalese a Canegrate sono state rimesse in funzione. Si torna, infatti, ad accedere all’impianto inserendo la Crs/Cns (Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi), nella colonnina posta all’ingresso. Sebbene la fase dell’emergenza vera e propria sia passata, per la sicurezza di tutti vige l’obbligo d’indossare mascherina e guanti monouso, quando si accede all’impianto. Giorni e orari di apertura restano gli stessi

