Refezione, pre e post scuola

Fino al 24 agosto sarà possibile iscrivere le ragazze ed i ragazzi che frequentano le scuole di Magenta ai servizi di refezione scolastica, pre e post scuola e trasporto scolastico. "Grazie all’impegno costante in queste settimana - dice Simone Gelli - abbiamo collaborato con i nostri dirigenti scolastici, il corpo docente, il nostro ufficio tecnico e con tutti gli attori che stanno contribuendo affinché la ripartenza a settembre, nelle nostre scuole, dopo il blocco causa covid, sia nella massima sicurezza per tutti i nostri studenti. Le iscrizioni potranno essere effettuate fino al 24 agosto esclusivamente online accedendo al sito E civis https://comunemagenta.ecivis.it/ECivisWEB/ oppure dal sito www.comunedimagenta.it – servizi – servizi e pagamenti on line".

