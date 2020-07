Nonostante i vari appelli, è, purtroppo, successo di nuovo. Così la Protezione Civile di Magnago e la Polizia locale avviseranno la popolazione anche attraverso l'uso di megafoni.

"Occhio ai finti controlli dell'acqua". E' successo, purtroppo, di nuovo. E, così, nonostante i ripetuti appelli all'attenzione e non aprire a nessuno, ecco che la Protezione Civile di Magnago e Bienate, assieme alla Polizia locale, ha deciso di attivarsi per informare la popolazione anche attraverso l'utilizzo di megafoni. "State attenti - spiegano - il raggiro è messo in atto da due persone che, appunto, con la scusa di dover effettuare verifiche all'acqua, riescono ad entrare in casa, fuggendo poi con denaro contante e oggetti di valore".

