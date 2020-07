Auser: 'Estate Magentina'

'Estate Magentina 2020': Auser vi terrà compagnia sino al 29 agosto, con musica dal vivo e servizio ristoro per tre sere a settimana, alla tensostruttura di piazza Mercato.

Estate Magentina 2020: Auser vi terrà compagnia sino al 29 agosto, con musica dal vivo e servizio ristoro per tre sere a settimana, come di consueto alla tensostruttura di piazza Mercato. "Soprattutto con tanta voglia di stare di nuovo insieme, pur nel rispetto delle regole di rispetto sanitarie", specifica il presidente Nicola Branca. Si comincia quest'oggi (22 luglio). Tre sere a settimana presso la tensostruttura di Piazza Mercato: uno spazio per ritrovarsi, godere il fresco della sera, ascoltare musica (anche dal vivo!) e - perché no - fare due passi di danza: "Il tutto sempre nel rispetto delle norme cautelative anti Covid-19", assicura il presidente di Auser Magenta, Nicola Branca. "Molte iniziative tipiche della nostra attività sociale in questi mesi, per cause di forza maggiore, sono state sospese. Non è stato facile per nessuno ed abbiamo avuto modo di renderci conto ancor meglio di quanto siano importanti, accanto ai servizi di aiuto e cura quotidiani, per il benessere psicofisico di tanta parte della popolazione, le attività aggregative, ricreative e culturali di associazioni come la nostra. Per questo tenevamo ancor di più a non privare i cittadini (non solo di Magenta!), i soci ed i tanti amici di Auser di questo appuntamento estivo che permette a tante persone di passare le serate in buona compagnia ed un po' di allegria: di questi tempi, proprio dopo il periodo di lockdown, le persone hanno ancor più bisogno di sentirsi nuovamente insieme". Ogni mercoledì, venerdì e sabato, dalle 21 alle 24, Estate Magentina - Tensostruttura Piazza Mercato - Servizio ristoro, musica dal vivo. Fino al 29 agosto. Per info: Auser Magenta 02/97280161.

