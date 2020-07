Bertola nuovo comandante

Ugo Bertola è il nuovo responsabile della Polizia locale di Robecchetto con Induno e Malvaglio. Arriva da Cerro Maggiore e ha preso il posto di Emidio Varrato.

E' arrivato alla fine del mese di giugno e, in queste prime settimane, sta, un po' alla volta, conoscendo il territorio. Il 'post' Emidio Varrato, insomma, si chiama Ugo Bertola: a lui, infatti, il compito di guidare il comando della Polizia locale di Robecchetto con Induno e Malvaglio. "Una persona di ottime capacità - spiega il sindaco Giorgio Braga - Le impressioni fin da subito sono state molto buone e, in questa fase, quindi, ci stiamo attivando per organizzare al meglio l'attività nel capoluogo e in frazione". In forza precedentemente al comando di Cerro Maggiore, come detto, Bertola si è trasferito nel Castanese nei giorni scorsi, mettendo in campo tutte le sue qualità e la sua professionalità. "Il lavoro sarà concentrato su vari ambiti - conclude il sindaco - Il primo tassello che vogliamo che si concretizzi è quello del quarto vigile, così da potenziare il personale a disposizione; quindi si sta lavorando anche sui varchi di controllo, oltre alla normale attività di verifica e prevenzione di possibili episodi che possono ledere la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e di chi lavora da noi".

