Il 'Vicinato' riparte con nuove zone

Il controllo di vicinato a Legnano, dopo il lock down che ha imposto l’interruzione delle attività, è ripartito. Si sono aggiunte anche alcune aree nuove.

Il controllo di vicinato, dopo il lock down che ha imposto l’interruzione delle attività, è ripartito. Il Comando di Polizia Locale di Legnano e l’associazione 'Controllo del vicinato' hanno anche attivato due nuove zone residenziali (vie Filzi –Resegone e via Olmina) con, rispettivamente, 29 e 67 aderenti, oltre a una nuova zona commerciale (via Battisti). Le zone saranno seguite da 11 coordinatori volontari, con il compito di filtrare le segnalazioni e dialogare con il Comando. Attualmente, al controllo del vicinato residenziale aderiscono 1033 cittadini (per circa 3.350 persone coinvolte nei vari ambiti familiari). Quello commerciale, per il quale è in corso una riorganizzazione dei gruppi, può contare su 237 aderenti.

