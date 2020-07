Mobilità sostenibile, ambiente e fotografia si stringono la mano. E diventano arte. Come? Grazie al concorso organizzato in collaborazione con l'Archivio fotografico italiano.

Mobilità sostenibile, ambiente e fotografia si stringono la mano. E diventano arte. Come? Grazie all'indizione di un concorso intitolato 'L'Altomilanese si muove bene' organizzato in collaborazione con l'Archivio fotografico italiano. In sostanza sarà possibile immortalare in un click per poi farlo apprezzare ad un vasto pubblico un proprio scatto su tre temi che gli organizzatori hanno definito con chiarezza: inquinamento, mobilità sostenibile o comportamento virtuoso nei confronti dell'ambiente. Per l'iscrizione il termine di partecipazione è stato fissato al 27 settembre. Si potrà inviare fino a un massimo di tre foto. Un concorso che certamente presenta una triplice valenza: consentirà, infatti, di fare scoprire più a fondo il patrimonio ambientale dell'Alto Milanese, di crearne una sorta di archivio e di raccogliere materiale documentario al fine sia di poterne godere nei suoi punti di forza sia di poterlo migliorare negli aspetti deficitari. La premiazione delle foto scelte da un'apposita giuria è stata prevista per ottobre 2020, sempre ché il Covid-19 non decida di mandare a monte i piani con la sua recrudescenza. Il Comune di San Giorgio su Legnano figura tra coloro che hanno messo a disposizione sul loro sito le modalità e la scheda di partecipazione. Un'occasione certamente da cogliere anche per mettere in mostra quel talento per la fotografia che a volte si tiene celato non avendo occasioni per potersi rivelare o per renderne partecipe un pubblico più ampio al di là della solita, ristretta cerchia di amici. Un'iniziativa che è, insieme, artistica, ecologica e sociale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro