Case popolari: 30 milioni di euro

Uno stanziamento di 30 milioni di euro per la realizzazione di interventi innovativi di rigenerazione urbana e di riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico lombardo.

Uno stanziamento di 30 milioni di euro per la realizzazione di interventi innovativi di rigenerazione urbana e di riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico lombardo. Lo prevede una delibera regionale, presentata dall'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini. "Così - ha sottolineato l'assessore Bolognini - recupereremo anche alloggi popolari sfitti per carenze manutentive, in modo da renderli disponibili ai cittadini nei prossimi bandi. Grazie all'Accordo di programma sottoscritto tra Regione Lombardia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, abbiamo aperto la manifestazione di interesse ai Comuni e alle Aler. A tale riguardo, abbiamo previsto nelle prossime settimane dei momenti informativi nei confronti di tutti gli enti che potrebbero essere interessati". I finanziamenti si compongono sostanzialmente di due linee di azione differenti, una dedicata ai Servizi Abitativi Pubblici e l'altra ai Servizi Abitativi Transitori. RECUPERO DEI 'SAP' SFITTI PER CARENZA DI MANUTENZIONE - La prima linea è dedicata, appunto, ad interventi di recupero di unità abitative destinate a Servizi Abitativi Pubblici (SAP), sfitte per carenze manutentive. "Si tratta di un'erogazione di 27 milioni di euro - ha puntualizzato l'assessore - e abbiamo previsto di assegnarne il 60% alle Aler, pari a 16,2 milioni. Il restante 40%, pari a 10,8 milioni, verrà destinato ai Comuni. Finanzieremo opere finalizzate a rendere prontamente disponibili alloggi popolari inseriti e certificati nell'anagrafe del patrimonio, ma oggi sfitti per carenze manutentive". Ne potranno beneficiare sia le cinque Aler regionali sia i Comuni proprietari di alloggi SAP situati sul territorio lombardo. "Sono previste delle premialità - ha chiarito Bolognini - per iniziative presentate in forma associata da tre o più Comuni, al fine di promuovere la programmazione integrata a livello intercomunale. Abbiamo stabilito che, una volta approvati gli interventi, i lavori debbano concludersi entro due anni". RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE - La seconda linea d'azione è dedicata alla realizzazione di Servizi Abitativi Transitori (SAT) e "Avrà una dotazione complessiva - ha puntualizzato l'assessore - di 3 milioni di euro. Anche in questo caso prevediamo una ripartizione del 60% dei fondi alle Aler, pari a 1,8 milioni di euro, mentre il restante 40%, pari a 1,2 milioni verrà assegnato ai Comuni capoluogo di provincia. Le opere ammesse al finanziamento possono prevedere la riqualificazione, il recupero, la trasformazione tipologica, l'accorpamento e la manutenzione di alloggi SAP, di patrimonio abitativo anche se non attualmente destinato a SAP e di patrimonio non abitativo. Le ristrutturazioni possono essere effettuate entro tutto il territorio lombardo e i contributi saranno ripartiti alle Aler e ai Comuni capoluogo, in modo proporzionale, sulla base della media del numero di sfratti eseguiti nel triennio 2016-2018. Anche qui, gli interventi dovranno essere conclusi al massimo entro due anni dall'apertura del cantiere".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro