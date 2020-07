Controlli Covid: non è vero

La scusa è quella dei controlli per il Coronavirus, ma non è vero! Occhio, insomma, perché si tratta di una truffa. A lanciare l'allarme è il Comune di Vanzaghello.

La scusa è quella dei controlli per il Coronavirus, ma non è vero! Occhio, insomma, perché si tratta di una truffa. A lanciare l'allarme è il Comune di Vanzaghello, dove sono arrivate alcune segnalazioni, appunto, di tentativi di raggiri ai danni di cittadini, da parte di persone che chiedono di poter entrare in casa per fare delle verifiche legate al Covid. "Non esiste alcuna autorizzazione ad effettuare porta a porta il test relativo al virus così come qualsiasi altro tipo di accertamento medico o modalità di intervento di sanificazione delle abitazioni e di analisi delle acque - scrive l'Amministrazione comunale - Raccomandiamo, pertanto, la popolazione di non aprire agli sconosciuti oppure a coloro che, senza un tesserino di riconoscimento, sebbene in abiti che possano risultare simili a quelli degli operatori sanitari o della polizia locale, si presentano davanti alle abitazioni. Se ciò accadesse, accertatevi telefonicamente delle informazioni chiamando il Comune o la Polizia Locale (0331/308931)".

