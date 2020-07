Comune contro gli schiamazzi

Il sindaco di Villa Cortese: "Stiamo cercando di tamponare la situazione con una serie di interventi in collaborazione soprattutto con i Carabinieri".

I luoghi sotto osservazione sono diversi. E tutti con un punto in comune: diventare, nel corso della calda stagione, sede di schiamazzi notturni o atti vandalici. Un problema che l'amministrazione comunale del sindaco Alessandro Barlocco ha messo nella propria agenda e sul quale ha interpellato le Forze dell'ordine. "I luoghi interessati da questo tipo di comportamenti che sconfinano spesso nella maleducazione - afferma il primo cittadino villacortesino - sono soprattutto piazza Carroccio, il parchetto di via Lussemburgo, l'area Acli situata sotto i portici dietro le poste; in tutti questi posti si creano spesso in estate situazioni che turbano la quiete pubblica con alcuni gruppi di ragazzi che esagerano; stiamo cercando, quindi, di tamponare la situazione con una serie di interventi in collaborazione soprattutto con i Carabinieri". Nella consapevolezza che l'estate sia sì momento di divertimento desiderato specialmente in un momento di tentata ripresa dalla pandemia come il presente ma anche voglia e diritto per altri di consacrarsi al riposo alla larga da ogni rumore fastidioso.

