Anche per il biennio 2020/2021, infatti, la cittadina del nostro territorio si è aggiudicata l'importante qualifica del Centro per il Libro e la Lettura.

Vanzaghello... 'Città che legge'. Anche per il biennio 2020/2021, infatti, la cittadina del nostro territorio si è aggiudicata l'importante qualifica. Nei mesi dell'emergenza Covid-19 - scrivono dal Comune - abbiamo partecipato al bando pubblico del Centro per il Libro e la Lettura per l'assegnazione di tale titolo. E, adesso, siamo riusciti a raggiungere tale significativo traguardo, che ha come obiettivo la promozione della lettura tra la popolazione. Sarà nostro impegno offrire occasioni di incontro e di diffusione del libro e della lettura, anche attraverso gli strumenti forniti dalle nuove tecnologie".

