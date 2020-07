Inveruno è Covid 'free'

La giornata del 10 luglio 2020 rimarrà, a suo modo, nella storia di Inveruno: dopo mesi di attesa finalmente in paese nessun cittadino è positivo al Coronavirus.

Un'attesa che sembrava non terminare mai, un protrarsi di nuovi casi e segnalazioni, tanto dolore e ansia alle spalle. La giornata del 10 luglio 2020 rimarrà, a suo modo, nella storia di Inveruno: dopo mesi di attesa finalmente in paese nessun cittadino è positivo al Coronavirus. La conferma arriva dal sindaco Sara Bettinelli: "Le notizie sono di quelle belle, quelle che attendavamo da tanto tempo - ha commentato - Ad Inveruno e Furato abbiamo 0 concittadini positivi e 0 concittadini in quarantena. Grazie a tutti voi cari concittadini che state tenendo duro, che state osservando le indicazioni, che state dimostrando responsabilità e serietà. La situazione di emergenza non è finita.

Non dobbiamo abbassare la guardia e non dobbiamo considerarci fuori pericolo, perché non è così!!! Ma oggi possiamo rallegrarci di questo risultato raggiunto tutti assieme!

Adesso, continuiamo con pazienza, impegno, responsabilità e la serietà di cui siamo capaci. Lo abbiamo dimostrato! Continuiamo a dimostrarlo!"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro