Vinci l'Africa... al Safari Park

Safari Park Lago Maggiore è ripartito a pieno regime con coraggio e determinazione, adottando un severo protocollo di sicurezza.

Dopo mesi caratterizzati dall’incertezza per la pandemia da Covid-19, grazie all’impegno costante di tutto lo Staff e alla generosità dei numerosi Benefattori che hanno inviato aiuti e adottato a distanza gli animali durante il drammatico periodo del lockdown, Safari Park Lago Maggiore è ripartito a pieno regime con coraggio e determinazione, adottando un severo protocollo di sicurezza in grado di proteggere in ogni momento Collaboratori e Visitatori e mettendo in campo nuove e interessanti iniziative, volte a fidelizzare un pubblico sempre più vasto e a coinvolgere il territorio, sensibilizzandolo su tematiche ambientali, quali la salvaguardia dell’ecosistema, il piacere della conoscenza e la cultura del rispetto per la natura.

VINCI L’AFRICA CON SAFARI PARK

La prima di queste proposte è il grande concorso “Vinci l’Africa”, in collaborazione con Essevacation che regalerà al fortunato vincitore l’esperienza unica di una vacanza-safari per 5 persone di 9 giorni e 7 notti nella splendida località di Mambrui, in Kenya, con inclusi trattamento di pensione completa, volo A/R, trasferimenti sul posto e jeep per le escursioni! Non c’è modo migliore per immergersi totalmente nell’affascinante atmosfera del Continente nero, assaporando tutta l’intensità del vero spirito locale.

Per partecipare all’estrazione, che avverrà alle 17.00 del 31 dicembre 2020, non bisogna far altro che acquistare il biglietto per accedere al Safari Park Lago Maggiore di Pombia in una qualsiasi delle giornate di apertura, a partire dal 13 giugno fino a fine anno compreso: al momento dell’ingresso al Parco, il personale alla cassa consegnerà un codice univoco di partecipazione, che andrà inserito con i propri dati di contatto nell’apposito form presente sul sito https://essevacation.com/vinci-lafrica/ oppure www.safaripark.it, confidando poi nella fortuna. (riservato solo ai maggiorenni)

SUPER EROI, SIRENE E PRINCIPESSE

Tornano al Safari Park per la gioia di grandi e piccini i colori e la simpatia di Sirene, Principesse e Super eroi impersonati dai più ricercati Cossplay italiani nelle giornate 10, 11 e 12 Luglio dove sarà possibile realizzare bellissimi scatti fotografici gratuitamente.

ALLA SCOPERTA DELL’INCREDIBILE MONDO DEGLI INSETTI

Un’altra particolare iniziativa dell’estate 2020, vede Safari Park Lago Maggiore promotore di una mostra fotografica itinerante che, attraverso gli scatti del fotografo naturalista Gianluigi Forin, mira a far conoscere più da vicino le straordinarie peculiarità degli insetti volanti: grandi e piccini potranno ammirare l’esposizione dal 19 luglio 2020 nella prestigiosa cornice di Villa Oliva a Cassano Magnago (VA), per tutto il mese di agosto nello spazio Risto Safari all’interno del Parco di Pombia e successivamente presso il centro Hevoq di piazza Santa Maria 1 a Busto Arsizio (VA). In occasione del vernissage, verranno organizzati degli incontri con diversi esperti del settore, come veterinari, entomologi e nutrizionisti, per scoprire tutti gli aspetti più curiosi e interessanti del microcosmo degli insetti, esplorando la loro utilità per l’ambiente e anche il possibile impatto che potranno avere in futuro sull’alimentazione umana.

FOCUS SULLA SICUREZZA CON IL RITORNO DEI SAFE DAYS

Al Safari Park Lago Maggiore, sicurezza e prevenzione sono sempre stati una priorità anche ben prima del Covid-19: in quest’ottica, riprenderanno da domenica 19 luglio gli appuntamenti con i “Safe Days” a cura del Comitato di Arona della Croce Rossa Italiana, il cui personale si impegnerà per illustrare al pubblico le più efficaci pratiche di primo soccorso e fornirà utili consigli per prevenire le principali criticità sanitarie riscontrabili nella quotidianità. Segue poi domenica 24 agosto la presentazione di una Autoambulanza con il nuovissimo allestimento biologico.

INFORMAZIONI UTILI:

Safari Park Lago Maggiore, via Larino 3 – 28050 Pombia (NO), è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00, con chiusura casse alle 17.00, ma l’ingresso giornaliero è consentito fino ad un massimo di 3000 persone per garantire l’adeguato distanziamento sociale, in linea con le disposizioni ministeriali vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Sars-Cov2: si consiglia vivamente, - se possibile -, di prevedere le visite dal Lunedì al Sabato, evitando la Domenica, tradizionalmente caratterizzata da una più massiccia affluenza di visitatori.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro