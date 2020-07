Spada e Calabrò nel CDA LIUC

Luca Spada e Antonio Calabrò sono entrati a far parte da martedì 7 luglio del Consiglio di Amministrazione della LIUC – Università Cattaneo.

Luca Spada e Antonio Calabrò sono entrati a far parte da martedì 7 luglio del Consiglio di Amministrazione della LIUC – Università Cattaneo. Luca Spada è fondatore, amministratore delegato e presidente di Eolo, operatore di telecomunicazioni specializzato in connettività Internet, con sede a Busto Arsizio. Un imprenditore profondamente radicato nel nostro territorio, attivo in un settore innovativo e già vicino all’Università anche in virtù della partnership che ha permesso di portare alla LIUC una connessione Internet in tecnologia ibrida fibra ottica e radio FWA. Antonio Calabrò è direttore della Fondazione Pirelli, vice presidente di Assolombarda e presidente di Museimpresa, membro dei board di numerose società e fondazioni (Nomisma, Touring Club, Unicredit Lombardia, etc.). Da giornalista e saggista, ha ricoperto ruoli di prestigio nelle principali testate italiane ed è stato direttore editoriale del gruppo 'Il Sole24Ore'. “L’ingresso di due persone di così alto profilo nel nostro CDA – spiega il Presidente della LIUC Riccardo Comerio –conferma un progetto di sviluppo dell’Ateneo che valorizza l’innovazione, l’apertura internazionale, le relazioni con le imprese e le associazioni. Sono certo che i nuovi consiglieri potranno portare un contributo concreto, dato dalla loro esperienza e dall’interesse verso la formazione delle nuove generazioni, alla realizzazione dei tanti progetti in cantiere per la nostra Università”.

