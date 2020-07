Martini torna a Radio Magenta

Davide Martini, voce storica di Radio Magenta sul finire degli anni ottanta, dopo anni di oblio torna al microfono e alla console per far ballare tutti a ritmo di swing.

Continua a rinnovarsi il palinsesto musicale di Radio Magenta, con conduttori e format di qualità. L’estate 2020 inizia con una grande novità. Davide Martini, voce storica di Radio Magenta sul finire degli anni ottanta, dopo anni di oblio torna al microfono e alla console per far ballare tutti a ritmo di swing. Sono passati più di 20 anni dalla sua ultima trasmissione radiofonica e, nonostante il tempo trascorso sembri un’eternità, l’energia nel nuovo programma è ai massimi livelli. 'Once You Hop You Never Stop' è il titolo del nuovissimo contenitore di musica tutta da ballare per gli amici ascoltatori che desiderano rivivere i fasti della Swing Craze Era e cavalcare una rinnovata voglia di Swing che ha ormai pervaso nuovamente tutto il globo. Le ultime trasmissioni musicali di Davide Martini erano a base di Acid Jazz e Funk, ora invece la proposta è molto più “vintage” e prevede la programmazione dei “classici” che spopolavano negli Stati Uniti nel lontano periodo che attraversava gli inizi degli Anni Trenta fino al termine degli anni quaranta, in cui lo swing non era solo uno dei tanti stili del vastissimo mondo del Jazz, ma anche una via di uscita, grazie alla sua carica di vitalità e dinamismo, dalla grande depressione economica e dalla segregazione razziale. Essendo diventato nel corso degli anni anche un appassionato ballerino delle danze Swing, Davide Martini, sarà in grado di proporre dai canali di Radio Magenta una playlist capace di soddisfare i palati più esigenti di tutti coloro che, una volta che avranno iniziato a saltare, non si fermeranno più: 'Once You Hop You Never Stop!'. Il programma di Martini, che partirà l'11 luglio, andrà in onda ogni sabato alle 12 e in replica la domenica alle 13.30 e il martedì alle 10.20. Le puntate saranno poi disponibili per il “riascolto” nel canale Soundcloud di Radio Magenta: www.soundcloud.it/radiomagenta. Radio Magenta ha allargato la visione per essere ascoltata e seguita ovunque ad alta qualità digitale, negli smartphone e nei tablet attraverso la rinnovata App gratuita per dispositivi Android e IOS, in streaming sul rinnovato sito web www.radiomagenta.it, con gli Smart Speaker a comando vocale. Inoltre, Radio Magenta è presente sui social media e nelle principali piattaforme on line di musica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro