Busto: le proposte di Manno

Marcello Manno, futuro candidato sindaco di Busto Garolfo, ha messo 'nero su bianco' alcune idee per il paese di oggi e per quello di domani. Ecco alcuni punti, tra pro e contro.

Le iniziative proposte sono chiare: affidamento a terzi della gestione di rotatorie e parchetti alle imprese, creazione di una via passeggiata per chi ama lo shopping (e in generale respirare un po' di socialità) e bonus di mille euro "Per i giovani che non hanno un lavoro e che non hanno mai lavorato dai 20 ai 30 anni". Le voci rispetto a quanto messo in campo da Marcello Manno, candidato sindaco a Busto Garolfo, però, non si accordano su un unico coro. Vi è quello dei possibilisti, ma si fa sentire anche quello degli scettici. Riguardo alle rotatorie e ai parchetti, 'Paese Libero' scrive che "Per essere un paese all'avanguardia bisogna dare in gestione le rotonde e i parchetti alle imprese per mettere la loro pubblicità e tenere in ordine le rotonde, con noi succederà questo, un paese pulito in ordine e quasi come Sanremo". Sulla via di camminata, invece, si propone "La via dei negozi dove acquistare i propri capi e consumare del buon caffè e sarà nostro dovere far sì che si senta l'odore del pane". A questo si aggiunge il proposito di "Abbellire le vie con fiori e prendersi cura delle zone verdi per tenere il paese pulito e ordinato". Ma a destare qualche perplessità è l'iniziativa del bonus da mille euro. Osserva, infatti, qualche cittadino a commento della proposta sui social che questo finirebbe per scoraggiare un giovane dal ricercare lavoro vivendo solo di assistenza. E altri paragonano questa misura al reddito di cittadinanza e concludono "In un paese leader del lavoro nero come si può pensare ad una cosa del genere?". Proposte che dividono, ma comunque hanno l'effetto di creare in paese una discussione in vista del rinnovo delle rappresentanze istituzionali bustesi.

