La 'Fase 3' dai... libri

Numeri, certamente, importanti per la biblioteca di Magnago dopo il lockdown: sono stati, infatti, oltre 3300 i testi in 'transito' e 200 gli utenti che hanno utilizzato il servizio.

La 'Fase 3' è ripartita dai... libri. Già, perché sono stati oltre 3300 i volumi in 'transito', ovvero entrati e usciti nei giorni successivi alla chiusura, e circa 200 gli utenti che hanno scelto la biblioteca a Magnago per fare una buona lettura, lasciandosi consigliare dai bibliotecari su novità editoriali o libri mai letti, ma che meritano attenzione. In questi giorni, inoltre - scrivono - sono arrivati molti nuovi testi e altri ne arriveranno, così da permettere ai nostri lettori di avere sempre un libro a far loro buona compagnia. Ricordiamo, ancora, che fino a fine agosto assicureremo il servizio solo previo appuntamento telefonico. In parallelo, poi, verranno ampliate le fasce orarie del mattino che, abbiamo visto in queste settimane, essere quelle che maggiormente riscontrano gradimento ed utilizzo. Sarà, comunque, sempre possibile accedere nel pomeriggio il giovedì e, per i tanti lavoratori, il sabato, fissando un appuntamento. Nel contempo stiamo lavorando per riavviare in autunno progetti di lettura in presenza con i bimbi e gli appuntamenti con l’autore, il tutto sempre sotto l’egida della sicurezza e prudenza".

