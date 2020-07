Inveruno: altro caso di Covid-19

"Ci è stata comunicata una nuova positività per un nostro concittadino che si trova ricoverato presso una struttura ospedaliera del territorio". Sono quindi 4 gli inverunesi positivi.

Un incubo che non vuole finire, che si attenua, come al risveglio, ma che puntualmente riporta alta la tensione e le preoccupazioni. Nonostante, progressivamente, i malati da più tempo sono andati in fase di 'negativizzazione' e guarigione, settimanalmante nuovi casi di Coronavirus emergono nella comunità inverunese. L'ultimo ieri, questa volta addirittura ricoverato, a prova di come il virus sia sì meno impattante per la minor forza virale dovuta a caldo e mascherine, ma rimanga comunque pericoloso.

"In merito alla situazione riguardante l’emergenza Covid all’interno della nostra Comunità oggi ci è stata comunicata una nuova positività per un nostro concittadino che si trova ricoverato presso una struttura ospedaliera del territorio - le parole del Sindaco Sara Bettinelli - La famiglia è stata contattata e la situazione, stabile, verrà monitorata.

Salgono così a 4 i nostri concittadini positivi al Covid 19 e 6 sono le persone in quarantena obbligatoria per contatto diretto".

