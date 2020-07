Interventi al cimitero di Busto Garolfo, appunto con la dotazione di dieci nuovi colombari nel lato est del camposanto. Un lavoro, certamente, importante per il presente e il futuro.

Le morti sono, ovviamente, continue e quindi emerge la necessità di creare spazi adeguati per dare ai cittadini defunti un ultimo riposo degno e sicuro. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo, a riguardo, ha deciso di rinforzare il cimitero del capoluogo con la dotazione di dieci nuovi colombari nel lato est del camposanto. Per individuare l'aggiudicatario degli interventi, il sindaco Susanna Biondi e la 'sua' squadra hanno scelto la strada della procedura negoziata. L'intervento muove un importo complessivo di circa 550 mila euro ed è finalizzato al reperimento di nuovi spazi in cui tumulare chi, per ineluttabilità della vita, verrà a mancare prossimamente in paese. L'intervento aveva trovato cittadinanza nel piano delle opere pubbliche elaborato dalla giunta nel corso del 2019 e troverà ora cittadinanza. Dei 550 mila euro messi sul piatto, come specifica la determina licenziata dal Comune, 220 mila derivano da oneri di urbanizzazione, 320 mila da avanzi di amministrazione relativi agli esercizi precedenti e gli altri da proventi relativi all'attività del cimitero.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro