Un altro caso di Coronavirus

Un capitolo che non vuole chiudersi, anzi, che si potrae forse più che nei paesi limitrofi. La pandemia di Coronavirus continua a colpire la comunità inverunese, oggi con un nuovo cittadino affetto da Covid-19, portando a 4 i cittadini 'positivi'.

"Per quanto riguarda la situazione dettata dall’emergenza Coronavirus all’interno della nostra Comunità... - commenta il Sindaco Sara Bettinelli - Il cittadino di cui attendavamo l’esito del tampone di verifica è risultato ancora una volta positivo; quindi dovrà proseguire la quarantena al proprio domicilio fino al prossimo accertamento.

Oggi ci è stata comunicata anche una nuova positività, ed il contagio è avvenuto in ambito familiare. I concittadini positivi salgono così a 4, mentre 55 sono i concittadini guariti e 5 i concittadini in quarantena obbligatoria per contatto diretto".

