Mascherine fino a metà luglio?

La decisione dovrebbe arrivare proprio oggi (29 giugno), ma, intanto, sembra quasi certo come l'obbligo di utilizzare le mascherine in Lombardia proseguirà fino a metà luglio.

La decisione del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è attesa proprio per quest'oggi (lunedì 29 giugno), ma sembra, ormai, certo che l'obbligo di indossare le mascherine sarà valido almeno fino alla metà di luglio. I lombardi, insomma, dovranno continuare a coprirsi naso e bocca quando si troveranno fuori da casa così da evitare o ridurre la diffusione del virus. «Credo che andremo avanti ancora per 15 giorni - sono state le parole del presidente Fontana - Abbiamo parlato a lungo con tanti esperti e riteniamo che per una questione di precauzione sia giusto proseguire in questa direzione, visto che i numeri stanno andando bene".

