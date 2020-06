La situazione dell'area ex Elba

Occorre preoccuparsi oppure si può restare tranquilli? Sullo stato dell'area di via Toscanini ex Elba, sotto il cielo di Ossona, il dibattito tiene ancora banco.

Occorre preoccuparsi oppure si può restare tranquilli? Sullo stato dell'area di via Toscanini ex Elba, sotto il cielo di Ossona, il dibattito tiene ancora banco. Marisa Sestagalli, esponente della lista 'VIvere Bene a Ossona', ha a riguardo chiesto lumi al primo cittadino Marino Venegoni perchè "Da informazioni che abbiamo si parla di presenza di rifiuti inquinanti". Il sindaco ossonese, dal canto suo, lancia parole di rassicurazione: "Il sito non è affatto inquinante, si tratta di rifiuti di indifferenziata e lo possiamo affermare perché Arpa ha compiuto un sopralluogo; i rifiuti, poi, sono coperti e posati su una battuta di cemento e sono quindi in sicurezza". Unico aspetto che suscita qualche fastidio, prosegue Venegoni, "E' la presenza di alcuni odori". Il primo cittadino invita a non dare alla questione una piega elefantiaca asserendo che "Occorre evitare di drammatizzare la situazione". E ricorda: "Il Comune di Ossona è stato tra i quattro ad avere dalla Regione un finanziamento di un milione e 263 mila euro per lo smaltimento dei rifiuti".

