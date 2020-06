Giovedì 25 giugno, presso la Famiglia Legnanese, si è tenuta l’assemblea straordinaria dei soci del Collegio dei Capitani e delle Contrade del Palio di Legnano.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Giovedì 25 giugno, presso la Famiglia Legnanese che ringraziamo per l’ospitalità, si è tenuta l’assemblea straordinaria dei soci del Collegio dei Capitani e delle Contrade del Palio di Legnano, secondo le regole imposte dall’emergenza sanitaria. All’ordine del giorno la situazione finanziaria alla luce della mancata disputa del Palio e della Provaccia. Più di settanta i presenti, che hanno ascoltato la relazione introduttiva del Gran Maestro Giuseppe La Rocca che ha definito la serata “Nel miglior spirito del nostro motto: nella parte che recita in corde concordes”. Dopo i vari interventi, l’assemblea ha votato a stragrande maggioranza il Piano Finanziario 2020/2021 proposto dal Direttivo del Collegio e illustrato dal Tesoriere Carlo Barlocco. Preso atto delle dimissioni (per motivi esclusivamente familiari) di Ennio Minervino da Revisore dei Conti, ringraziato da tutti per l’impegno profuso, l’assemblea ha votato il dottor Ruggero Sormani a tale carica, che andrà a ricoprire insieme a Italo Monaci e Marco Barlocco. Il Gran Maestro ha concluso i lavori ringraziando tutti “Per la partecipazione, per l’attaccamento solidale all’associazione, per l’impegno condiviso a superare le problematiche che questo anno difficile ci ha posto di fronte”. E annunciando che “Tra i prossimi impegni del Sodalizio ci sarà, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza individuale, un convivio in Castello con l’augurio di buone vacanze e un di buon lavoro per il Palio 2021”.

