Nosate 'Covid free'

Tre in tutto i casi di positività al Coronavirus registrati a Nosate da inizio pandemia ad oggi, purtroppo con un decesso. Ma, adesso, il piccolo paese non ha più contagiati.

Tre casi in tutto, purtroppo con un decesso, ma adesso anche Nosate dopo i lunghi mesi e complessi mesi di pandemia, così come altri Comuni del nostro territorio, è 'Covid free'. Non ci sono, insomma, più persone con il Coronavirus in paese e ad annunciarlo è il sindaco Roberto Cattaneo. "Voglio, innanzitutto, esprimere di nuovo vicinanza, a nome dell'intera comunità, alla famiglia della nostra concittadina che, oggi, non c'è più - afferma - Quindi, confermo che, allo stato attuale, non abbiamo più persone positive al virus. Le due che c'erano sono guarite. Certamente un momento importante e il grazie è a tutti i nosatesi che, fin da subito, hanno seguito in maniera precisa e costante le varie indicazioni e le misure di sicurezza che arrivavano".

