Sacchi grigi: il distributore si sposta

A Magnago: non è più, infatti, localizzato nell’atrio del Municipio, bensì sotto la pensilina del deposito biciclette situata nel parcheggio interno al Comune.

Terminata la fase di emergenza Covid, il Comune di Magnago ha riattivato il distributore automatico di sacchi grigi con il Tag e ne ha cambiato l’ubicazione: non è più, infatti, localizzato nell’atrio del Municipio, bensì sotto la pensilina del deposito biciclette situata nel parcheggio interno al Comune. Vi si può accedere dall’ingresso carraio posto tra i due edifici comunali, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 19. Per poter usufruire del distributore automatico, le utenze domestiche devono introdurvi la CRS/CNS (Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi) dell’intestatario della Tassa Rifiuti. Le utenze non domestiche (attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, uffici, le banche e i negozi devono, invece, essere munite di un’apposita tessera, che è possibile richiedere al Settore Ambiente e Territorio del Comune di Magnago. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web del Comune, all’indirizzo https://comune.magnago.mi.it/raccolta-rifiuti/, oppure contattare il Numero Verde di AEMME Linea Ambiente 800-196363.

