Rivelazioni accessi Ztl

Ai sistemi già attivi per la Ztl centrale, nelle vie XXV Aprile e Cavallotti, si aggiungeranno quelli delle vie Palestro, Garibaldi, Luini e Giulini, oltre all’area di via Venegoni.

E’ iniziato e terminerà il 7 luglio il periodo di pre-esercizio per testare il corretto funzionamento della rilevazione automatica degli accessi veicolari alle zone a traffico limitato di Legnano. Ai sistemi già attivi per la Ztl centrale, nelle vie XXV Aprile e Cavallotti, si aggiungeranno quelli ai varchi delle vie Palestro, Garibaldi, Luini e Giulini, oltre al varco dell’area di via Venegoni. Una volta terminato il periodo di rodaggio, il sistema inizierà a rilevare e sanzionare automaticamente gli accessi dei mezzi non autorizzati.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro