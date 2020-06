Svincolo Dalmine: via libera al rifacimento

La giunta di Regione Lombardia ha approvato il progetto definitivo per il rifacimento dello svincolo della A4 di Dalmine. Un intervento, certamente, importante.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, di concerto con l'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha approvato il progetto definitivo per il rifacimento dello svincolo della A4 di Dalmine. FORONI: IMPORTANTE RISPOSTA AI DISAGI PER GLI AUTOMOBILISTI - "La delibera - ha commentato Foroni - dà seguito alla manifestazione di volontà di intesa regionale per l'adeguamento dello svincolo di Dalmine sull'autostrada A4 MI-BG. Il progetto prevede infatti la realizzazione di una nuova rampa bidirezionale al fine di collegare direttamente la A4 con la Tangenziale Sud di Bergamo, realizzata negli ultimi anni. Approvando questa delibera, diamo un'importante risposta a una problematica che negli anni ha causato notevoli disagi ai tanti automobilisti che transitano tutti i giorni in una zona della nostra regione così vivace dal punto di vista economico". TERZI: TRASFORMAZIONE VIABILISTICA FONDAMENTALE - "Si tratta di una trasformazione viabilistica fondamentale per il territorio bergamasco - ha aggiunto Terzi -. Riqualificare lo svincolo di Dalmine significa rendere più sicuro e fluido il traffico della zona, diminuendo le code in ingresso e in uscita dall'autostrada ed efficientando anche la Tangenziale Sud di Bergamo. Il nuovo assetto del casello avrà ripercussioni positive su tutta la viabilità locale, andando a risolvere un nodo particolarmente critico. L'iter sta avanzando e questa è certamente una buona notizia: dopo il via libera arrivato nei giorni scorsi in Conferenza dei servizi, abbiamo subito calendarizzato questo passaggio in Giunta per non perdere tempo prezioso. Regione ha fatto la sua parte e continuerà a monitorare l'andamento delle procedure: la Bergamasca ha bisogno di veder realizzato questo progetto il prima possibile". IL PROGETTO - L'intervento si colloca al km 168+300 dell'autostrada A4 Torino - Trieste nella tratta Milano - Bergamo e interessa gli ambiti periurbani dei comuni di Dalmine e di Stezzano, in provincia di Bergamo. L'intervento è necessario per connettere in maniera efficace l'autostrada A4 e la tangenziale Sud di Bergamo, ottenendo nel contempo la diversione dei flussi di traffico dall'area urbana di Dalmine.

